В Госдуме намерены требовать от Собянина отстранить критикующих РФ депутатов

На заседании Госдумы 17 мая будет рассмотрен вопрос о московских муниципальных депутатах, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина планирует просить столичного мэра Сергея Собянина заняться этой проблемой.

"Я намереваюсь на заседании 17 мая поставить вопрос о том, чтобы мэр Москвы обратил внимание на происходящее в нашей столице", — сообщила парламентарий.

По её словам, она получила обращение от активистов Басманного района Москвы, которые призвали лишить мандатов тех, кто выступает против России. В их числе Останина назвала районных депутатов Виктора Котова и Евгению Ремизову, в настоящее время находящихся соответственно в Эстонии и во Франции. Также она обратила внимание на депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, публично выступившего против спецоперации.

"Надо будет потребовать от Собянина и от силовиков принять решение об отстранении этих персонажей с должностей", — заявила Останина.