"Новые люди" опровергли отъезд Дмитрия Певцова в Литву

В партии "Новые люди" опровергли отъезд за границу депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Он находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, сообщили в партии.

Информация о том, что человек, похожий на Дмитрия Певцова, покинул Россию и пересёк границу Литвы, предъявив пограничникам служебный паспорт, ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

"Дмитрий Певцов опроверг свой отъезд в Литву. Депутат и народный артист России сообщил, что находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы. 3 мая был в Иваново с концертом "Za Россию". Никуда из России выезжать не собирается. Завтра планирует быть в Колпино, 8 мая в Серпухове, а 9 мая в Челябинске на концертах ко Дню Победы", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Новых людей".

Стоит заметить, что в конце февраля Дмитрий Певцов оказался в санкционном списке Евросоюза. Он попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

"У меня нет никаких активов — ни недвижимости, ни денег за рубежом. Все, что у меня есть, находится на территории РФ", — заявил тогда Певцов.

Дмитрий Певцов был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 года, победив на выборах в одном из одномандатных округов в Москве. В октябре того же года вошёл в состав думской фракции партии "Новые люди".