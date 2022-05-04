В ГД не исключили приверженность к фашизму евреев: "Что не так сказал Лавров?"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил согласие с главой МИД России Сергеем Лавровым, который сказал, что фашистом может быть и человек с еврейскими корнями, в том числе президент Украины Владимир Зеленский или глава немецкого рейха Адольф Гитлер.

"Что не так сказал Лавров? То, что у Зеленского есть еврейские корни — ещё не означает, что он не может быть фашистом, ровно также как был Гитлер, у которого, предположительно, тоже была еврейская кровь", — отметил депутат.

Он напомнил, что в гитлеровской Германии был даже специальный термин для обозначения людей от смешанных браков немцев с евреями — "мишлинге". По заверению Хамзаева, они так же участвовали во всех военных операциях фашистов, а более 20 солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей награды Третьего рейха.

Ранее Лавров предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что еврейское происхождение Зеленского не противоречит тому, что он может быть фашистом. Эти слова вызвали возмущение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, а также президента Украины и представителей ряда других государств. Кроме того, главный раввин России Берл Лазар попросил Лаврова принести извинения.