В ГД визит Анджелины Джоли во Львов вызвал вопросы: "Где была восемь лет назад?"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал визит на Украину голливудской актрисы и спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли попыткой прикрыть преступления США. Он задался вопросом, почему звезда не посетила Донбасс, когда его бомбили киевские националисты.

"Где посол доброй воли была восемь лет назад, когда украинские нацисты бомбили Донбасс? Очередной пример политики двойных стандартов", — заявил Хамзаев.

По словам российского парламентария, Вашингтон давно использует именитых звёзд для прикрытия своих преступлений в различных регионах мира. Джоли стала одной из них, для которой сейчас на Украине проводят постановочные включения тревожных сирен, считает депутат.

"Сначала мечтают стереть с лица земли целые народы, а потом туда направляются звёздные представители ООН, которые должны затмить кровавые преступления Вашингтона", — заметил Хамзаев.

Накануне стало известно, что Джоли находится во Львове. Отмечалось, что спецпосланник управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправилась на Украину с "личным визитом".