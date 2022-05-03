Собчак о заявлении Лаврова про евреев и нацистов: "Умение "уесть" словцом"

Ксения Собчак считает неправильным портить дипломатические отношения с Израилем, который "из последних сил не поддаётся давлению и сохраняет нейтралитет".

Собчак сказала, что глава МИД РФ Сергей Лавров когда-то был "блистательным дипломатом, образованнейшим человеком и эрудитом". Журналистка считает, что сейчас в дипломатических отношениях стало важнее "уесть" словцом.

Заявления Сергея Лаврова о еврейских корнях Адольфа Гитлера телеведущая назвала "доказанным фейком".

"Я прямо не могла поверить своим ушам. И это, понимая, что Израиль из последних сил не поддаётся давлению и сохраняет нейтралитет. Нет слов", — поделилась своим мнением журналистка.

Ранее МИД России обвинил руководство Израиля в том, что оно "поддерживает неонацистский режим в Киеве". Собчак уверена, что такие заявления закончатся скандалом.