"Будет скандал": МИД РФ обвинил власти Израиля в поддержке нацистов в Киеве

МИД России обвинил руководство Израиля в том, что оно "поддерживает неонацистский режим в Киеве".

Глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова за слова о том, что Адольф Гитлер был евреем. Российский министра вспомнил лидера нацистской Германии в контексте разговоров о том, что Владимир Зеленский, будучи евреем, якобы тоже может поддерживать неонацистов.

В заявлении министерства РФ отмечается, что комментарии министра иностранных дел Израиля Яира Лапида были "антиисторическими". Этим и "объяснили, почему израильские власти поддерживают неонацистский режим в Киеве".

Владимир Зеленский не согласился с утверждением главы МИД РФ о том, что среди евреев встречаются антисемиты.

Межгосударственные споры прокомментировала Ксения Собчак.

"Теперь очевидно, что будет скандал. Вопрос лишь в масштабах. В любом случае, евреи, "поддерживающие нацизм" — это что-то новое", — выразила своё мнение журналистка, которая после начала спецоперации на Украине провела некоторое время в Израиле.