МИД России обвинил руководство Израиля в том, что оно "поддерживает неонацистский режим в Киеве".
Глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова за слова о том, что Адольф Гитлер был евреем. Российский министра вспомнил лидера нацистской Германии в контексте разговоров о том, что Владимир Зеленский, будучи евреем, якобы тоже может поддерживать неонацистов.
В заявлении министерства РФ отмечается, что комментарии министра иностранных дел Израиля Яира Лапида были "антиисторическими". Этим и "объяснили, почему израильские власти поддерживают неонацистский режим в Киеве".
Владимир Зеленский не согласился с утверждением главы МИД РФ о том, что среди евреев встречаются антисемиты.
Межгосударственные споры прокомментировала Ксения Собчак.
"Теперь очевидно, что будет скандал. Вопрос лишь в масштабах. В любом случае, евреи, "поддерживающие нацизм" — это что-то новое", — выразила своё мнение журналистка, которая после начала спецоперации на Украине провела некоторое время в Израиле.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.