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Автор Елена Былкина

Зеленский отреагировал на слова Лаврова о фашиствующих евреях: "Нет слов"

Общество

Владимир Зеленский записал вечернее обращение, в котором высказался по поводу заявлений Сергея Лаврова о евреях.

Президент Украины не согласился с утверждением главы МИД РФ о том, что среди евреев встречаются антисемиты. Возмутило Зеленского и утверждение о том, что Адольф Гитлер был евреем.

"Как вообще можно было такое сказать накануне годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что Высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", — заявил Зеленский.

Лидер Украины обвинил Россию в том, что она забыла уроки Второй мировой войны.

Ранее Ксения Собчак назвала версию о еврействе Гитлера слухами. Журналистка считает, что предположение о том, что Гитлер — еврей, означает, что они якобы сами виноваты в геноциде.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
сергей лавров адольф гитлер владимир зеленский
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