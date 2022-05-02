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Автор Елена Былкина

Собчак о словах Лаврова о еврействе Гитлера: "Пользуется тезисами ультраправых"

Общество

Главу МИД Израиля Яира Лапида возмутили слова Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер был евреем. Ксения Собчак назвала версию о еврействе Гитлера слухами.

Собчак о словах Лаврова о еврействе Гитлера: "Пользуется тезисами ультраправых"

Собчак предположила, что Лавров ошибся, когда записал Гитлера в евреи.

Журналистка отметила, что родословная Гитлера "не самая понятная".

"Легенда о "Гитлере-еврее" родилась из-за того, что его отец — Алоиз Шикльгрубер, был незаконнорожденным сыном служанки, которая работала в доме Франкенбергеров (по другим данным, Ротшильдов). И там за ней кто-то из хозяев, по слухам, ухаживал", — рассказала Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что эти утверждения основываются исключительно на слухах, которые пользуются популярностью в определённых кругах.

"Предположение о том, что Гитлер — еврей, а значит они сами виноваты в геноциде, встречается в определённых кругах. Очень грустно, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который, безусловно, человек очень образованный, пользуется тезисами современных ультраправых", — высказала свою точку зрения Ксения Анатольевна.

Ранее главу МИД Израиля Яира Лапида возмутили высказывания Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера. Он назвал такие предположения ужасной исторической ошибкой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы адольф гитлер сергей лавров владимир зеленский
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