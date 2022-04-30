Военкор Коц поставил точку в споре о сходстве Савиной с Белозёрской: это не она

Из подземелий завода "Азовсталь" в Мариуполе в пятницу вышла семья мирных жителей из трёх человек. И тут же в соцсетях стали распространяться сообщения с фотографиями, на которых глава семейства Михаил Савин запечатлён в одежде с отличительными знаками нацистов. Это позволило некоторым заподозрить его как минимум в симпатиях к фашистам.

Затем диванные эксперты обратили внимание и на его жену. Тут уже обнаружилось "поразительное сходство" с известной на Украине снайпершей Алёной Белозёрской, убивавшей людей в Донбассе. Пользователи Сети стали обмениваться сообщениями и живо обсуждать этот факт. И на женщину с "Азовстали", у которой, к несчастью, и имя оказалось похожим, посыпались ругательства и проклятия.

Однако разочарование наступило быстро. Нашлись люди, которые заметили, что у Елены Савиной есть родинка на лице, которой нет у Белозёрской. И оказалось, что никакого отношения к безжалостной снайперше она не имеет. Точку в вопросе поставил военный журналист Александр Коц, которого бдительные подписчики также засыпали подобными сообщениями.

"Друзья, дорогие, хватит писать мне про родинки. Это два разных человека. Снайперша Белозерская — в Киеве, это подтверждается её соцсетями. Савина действительно на нее очень похожа, но это не она. Ничего общего эта женщина с ВСУ не имеет. Не разводите конспирологию на ровном месте", — заключил журналист.

По поводу мужа Савиной вопросы у компетентных органов наверняка есть. Однако сам он объясняет фото десятилетней давности с зигами и крестами глупостью. Действительно ли это так, ещё предстоит разобраться. Хотя, судя по всему, к ВСУ он отношения тоже не имел.