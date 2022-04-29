Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу

Ранее стало известно, что из завода "Азовсталь" в Мариуполе, в котором заблокированы остатки украинских боевиков, смогли выйти первые, якобы гражданские лица.

Речь идёт о семье Савиных, отце, матери и дочери, о выходе которых сообщил военкор Андрей Руденко.

Он сообщил, что глава семейства Михаил нашёл в бункере, в котором они прятались вместе с другими гражданскими, радио, и на волне "Вести FM" узнал о работающем гуманитарном коридоре для выхода мирных жителей из комбината. По словам вышедших, в бункере ещё находится 71 "мирный житель".

Однако к мужчине и женщине, покинувшим территорию "Азовстали", есть серьёзные вопросы. "Московский комсомолец" сообщает, что женщина, покинувшая завод, очень похожа на известную украинскую снайпершу, если судить по снимку. На прилагающихся фото сходство хорошо заметно, несмотря на то, что девушка на снимках для сравнения вооружена и стоит в полной боевой амуниции. Отличительный знак — только родинка под нижней губой.

Ранее военный аналитик Борис Рожин поделился подозрением, что глава вышедшей семьи — украинский нацист, судя по снимках в его соцсетях. На них он изображён с нацистской символикой, в том числе, со знаками отличия дивизии СС.