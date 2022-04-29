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Автор Светлана Нерадовская

"Россия 24": семья из трёх человек смогла выйти из "Азовстали"

Мир

Семья, состоящая из трёх человек, смогла покинуть территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в котором скрываются формирования украинских боевиков, заблокированные российскими вооружёнными силами.

"Россия 24": семья из трёх человек смогла выйти из "Азовстали"

Глава семьи, вышедшей из территории завода, трудился на предприятии мастером, поэтому территория завода была ему хорошо знакома.

"Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (Гуманитарном коридоре) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, "Вести ФМ", (говорили) о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск", — рассказал мужчина в разговоре с корреспондентом телеканала "Россия 1".

По словам журналиста ВГТРК Андрея Руденко, семья, покинувшая "Азовсталь", очень рисковала. Боевики уверяли их, что дойти к войскам РФ или ДНР они не смогут. Семья Савиных, покинувшая территорию завода, - это местные жители: отец, мать и дочь. 

Корреспондент сообщил, что в бункере "Азовстали" находится ещё 71 человек. Он уточнил, что руководство комбината проводило переговоры с украинскими националистами, однако они не смогли договориться о выводе людей.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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