Соратники Навального* включили Собчак в список "разжигателей войны"

Ксения Собчак оказалась между двух огней. Сторонники Владимира Путина считают её предателем, а сторонники Алексея Навального* — "разжигателем войны".

Журналистка оказалась в одном перечне с Тиной Канделаки и Тиграном Кеосаяном. Там же оказался и журналист Олег Кашин.

"Навальнисты включили меня в расстрельный санкционный список как пропагандистку", — пожаловалась Собчак.

При этом журналистка попыталась отыскать в этом положительные стороны.

1. С каждым разом они все больше показывают, что никакой разницы между ними и реальными кремлевскими пропагандистами нет. И те, и те хотят меня линчевать. 2. Через несколько строчек — Кашин. Приятная компания (про Тину такого не скажу).

Представители "команды Навального*" объяснили, для чего нужен такой список.

"Каждый из них виновен в том, что судьбы миллионов украинцев теперь сломаны, а уровень жизни миллионов россиян станет еще ниже. Каждая фамилия из нашего списка должна быть в санкционном списке каждого государства, которое считает себя цивилизованным", — отметили соратники Навального*.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.