Историк Нарочницкая: победа России на Украине неизбежна

Пока на Западе обсуждают высказывание британского премьера о том, что победа Москвы над Киевом — хоть и "печальная", но всё же "реалистичная вероятность", в России уверены: победа эта неизбежна.

Почему — очень лаконично, уложившись в 40 секунд, объяснила историк Наталия Нарочницкая.

Обращаясь к российским военным, которые сейчас проводят денацификацию и демилитаризацию Украины, Нарочницкая напомнила о славном боевом прошлом русского оружия и героях былых времён, которые сейчас — все, как один — молятся за русское воинство, ибо "у Бога нет мёртвых и живых, мы все живы для него":

"Ребята должны знать, что на них смотрят сверху души тех, кто сражался в окопах Сталинграда, на Зееловских высотах, кто поднимал флаг над Рейхстагом. С ними вместе солдаты Суворова, Кутузова, и те, кто лёг на Бородинском поле, с ними вместе те, кто сражался на Куликовом поле, с Александром Невском на Чудском озере, все", — сказала историк.