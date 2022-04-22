Джонсон: победа России на Украине "печальная, но реалистичная вероятность"

Британский премьер-министр Борис Джонсон допустил, что Россия может одержать победу на Украине.

"Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно", — сказал Джонсон.

Таким образом британский премьер отреагировал на заявления западных специальных ведомств, предполагающих, что российская спецоперация на Украине может продлиться дольше, чем предполагалось, но всё равно закончится победой РФ.

Текущую ситуацию в Мариуполе Джонсон назвал "непредсказуемой", предположив, что РФ может установить устойчивое наземное сообщение с городом.

"Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуемая", — добавил Джонсон.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.