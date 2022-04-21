Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в критическом случае со стороны своей страны он не исключает применения оружия массового поражения.

Премьер-министр неожиданно заявил, что Королевство рассматривает возможность нанесения ядерного удара без согласования с другими партнёрами по НАТО. Причину такого заявления он не раскрывает, но заявление Джонсона о намерениях использовать ядерное вооружение может обернуться катастрофическими последствиями для всего мира.

Его заявление прозвучало на фоне успешного испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", что вызвало весьма серьёзную панику именно в Британии — по мнению местных специалистов, единственной этой ракеты хватит для того, чтобы "накрыть" территорию площадью 250 тысяч кв. км. То есть всей Великобритании.

В то же время премьер оговорился, что применение такого вооружения он рассматривает в качестве ответа.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", — сказал Борис Джонсон.