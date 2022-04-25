Российская художница усмотрела плагиат своих работ в рекламе духов Chanel

Художница Майя Голышкина раскритиковала французскую корпорацию Chanel. По словам россиянки, компания скопировала её образы и стиль для рекламы духов ко Дню матери. Об этом дизайнер рассказала в социальных сетях.

"Я начала свой творческий путь, когда мне было около пяти лет. Я всегда усердно трудилась, чтобы показать свои идеи миру", — подчеркнула художница.

Также она отметила, что в Chanel без разрешения присвоили не только "детский стиль", но и метод создания костюмов. Как сказала Голышкина, труд художников оплачивают крайне редко. При этом бренды занимаются плагиатом и зарабатывают много денег, заключила дизайнер.

Ранее российская звезда Ольга Бузова обрушилась на Chanel из-за отношения корпорации к людям из нашей страны. Телеведущая призвала вернуть ей потраченные на товары компании деньги.