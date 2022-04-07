Бузова требует от Chanel вернуть ей деньги за все купленные вещи

Ольга Бузова в ярости от отношения бренда Chanel к российским клиентам. Звезда "Дома-2" потребовала вернуть ей деньги за ранее купленные у Chanel вещи.

Бузова напомнила представителям бренда о том, что они когда-то выступали против ненависти и расизма.

Поющую ведущую возмутило то, что модный дом заставляет русскоязычных покупателей подписывать бумаги о том, что они не будут носить брендовые вещи в России.

Звезда собрала все свои сумки Chanel и потребовала возместить ей материальный ущерб за приобретённые аксессуары.

"Крайне обидно, что бренд с почти вековой историей так оскорбительно относится к моей стране. Больше не хочу быть причастной к вашему нацистскому бренду", — написала Ольга в своём микроблоге.

Коллега Бузова по "Дому-2" Виктория Боня поступила более эмоционально. Она изрезала ножницами свою сумку от Chanel в порыве ненависти.

Ранее в Париже на магазинах модного бренда Chanel появились наклейки с изображением Адольфа Гитлера. Это случилось после скандала с ущемлением прав россиян.