На бутиках Chanel в Париже появились портреты Гитлера

Наклейки с изображением Гитлера на магазинах модного бренда Chanel появились после скандала с ущемлением прав россиян.

Стикеры на торговых точках модного дома связывают с тем, что гражданам РФ отказываются продавать вещи без специальных расписок. Русскоговорящих клиентов заставляют письменно заявить, что они не собираются носить вещи бренда в России.

Реакцией на санкции, связанные со спецоперацией на Украине, стало то, что на магазинах появились схематичные портреты главного идеолога фашизма Адольфа Гитлера с логотипом Chanel.

Существует неподтверждённая версия о том, что создательница модного дома Коко Шанель сотрудничала с правительством Германии во время Второй Мировой войны. Её также подозревают в любовной связи с немецким разведчиком Гансом Гюнтером фон Динклаге.

Ранее модель Виктория Боня в отместку бренду Chanel покрошила на кусочки сумку русофобской фирмы.

"Если дом Шанель не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Шанель", — объяснила свою позицию Боня.