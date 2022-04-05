Виктория Боня в порыве ярости уничтожила свою сумку Chanel

Модель и блогер Виктория Боня в отместку бренду Chanel покрошила на кусочки сумку русофобской фирмы.

"Если дом Шанель не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Шанель", — заявила Виктория в своём микроблоге.

Экс-звезда "Дома-2" сопроводила своё заявление эмоциональным видео, на котором она с помощью ножниц уничтожает сумку ненавистного бренда.

Ранее Бренд Chanel объяснил, что отказ продавать россиянам свои вещи и аксессуары связан с требованиями антироссийских санкций. От покупателей требуют расписки в том, что они не будут носить вещи бренда на территории России. Этот стало реакцией модного дома на спецоперацию на Украине

На такое заявление отреагировала и глава RT Маргарита Симоньян. Журналистка вспомнила, что у неё есть несколько вещей данного бренда. Она решила раздать вещи от Chanel беженцам с Донбасса.

"Можете носить, можете сжечь", — объяснила телеведущая.