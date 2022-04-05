Модель и блогер Виктория Боня в отместку бренду Chanel покрошила на кусочки сумку русофобской фирмы.
"Если дом Шанель не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Шанель", — заявила Виктория в своём микроблоге.
Экс-звезда "Дома-2" сопроводила своё заявление эмоциональным видео, на котором она с помощью ножниц уничтожает сумку ненавистного бренда.
Ранее Бренд Chanel объяснил, что отказ продавать россиянам свои вещи и аксессуары связан с требованиями антироссийских санкций. От покупателей требуют расписки в том, что они не будут носить вещи бренда на территории России. Этот стало реакцией модного дома на спецоперацию на Украине
На такое заявление отреагировала и глава RT Маргарита Симоньян. Журналистка вспомнила, что у неё есть несколько вещей данного бренда. Она решила раздать вещи от Chanel беженцам с Донбасса.
"Можете носить, можете сжечь", — объяснила телеведущая.
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