Louis Vuitton, Dior и Céline запретили продажу товаров русским покупателям

Брендовый холдинг, которому принадлежат Louis Vuitton, Christian Dior, Céline, запретил продавать свою продукцию русским покупателям.

"Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. Такие условия диктуют новые санкции. Жаль, что они касаются обычных людей, а не правительства, против которого вводятся ограничения. Если у вас есть резидентство где-либо в Европе, мы с радостью вас обслужим", — приводит слова менеджера гамбургского бутика Céline издание Super.ru.

Ранее российская стилистка Полина Батычек сообщила, что ее отказались обслуживать в бутике Céline в Дубае из-за того, что она русская.

Холдинг LVMH последовал примеру Chanel, который тоже запретил продажу своей продукции на территории России и русским.