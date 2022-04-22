Галкин решил отдать часть заработанных от концерта денег в помощь беженцам

Максим Галкин обратился к аудитории из Израиля. Шоумен рассказал, как намерен распорядиться средствами от продажи билетов на своё выступление.

Супруг Аллы Пугачёвой пожалел жителей Украины, которые остались без крыши над головой. Он решил помочь тем, кто вынужденно покинул свою родину.

"Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", — сказал юморист, обращаясь к своим подписчикам.

Стоимость билетов на выступление Галкина варьируется от 5300 до 8900 рублей. Билеты жители Израиля раскупили достаточно быстро. На семи выступлениях пародиста из девяти анонсированных ожидается аншлаг.

Ранее Максим Галкин прокомментировал новость о том, что он якобы даёт показания в отделе полиции Израиля по делу об убийстве.