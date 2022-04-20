Галкин о его "допросе" в Израиле: "Написали, что я подозреваюсь в убийстве"

Максим Галкин прокомментировал новость о том, что он якобы даёт показания в отделе полиции Израиля по делу об убийстве.

Ранее СМИ сообщали, что супруга Аллы Пугачёвой допрашивают в полиции Израиля по делу о гибели некого мужчины, скончавшегося при странных обстоятельствах после общения с шоуменом.

"Уважаемые издания написали, что я подозреваюсь в чьем-то убийстве — что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала… Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо… Мне хорошо", — отреагировал на сообщения журналистов юморист.

Максим Галкин пожаловался на то, что после его отъезда из России СМИ стали писать о нём и о его семье многочисленные фейковые новости.

"Отстаньте от меня", — попросил пародист, рекомендуя журналистам обратить внимание на молодых талантов, которым он ранее якобы мешал добиваться успеха.

Звёздная семья обосновалась в посёлке Кесария в Израиле, расположенного на берегу Средиземного моря.