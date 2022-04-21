Собрать деньги с народа на крейсер вместо "Москвы" призвал глава Госсовета Крыма

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил гражданам РФ вспомнить традиции прошлого и пожертвовать свои сбережения на строительство нового крейсера.

Константинова признаёт, что деньги на оборону поступают из налоговых сборов, однако он отметил важность "иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия".

"У нашего народа есть традиция — жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя…", — заявил Константинов.

При этом представитель Госсовета Крыма подчеркнул, что Государство может выделить на оборону страны столько денег, сколько это необходимо.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер "Москва" пошёл ко дну при буксировке. Военное судно не успели отбуксировать в безопасное место из-за серьёзных повреждений корпуса из-за детонации снаряд