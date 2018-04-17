Под ударом СМИ: семьям российских военных грозит месть боевиков

Демонстрируя свой статус глобальной сверхдержавы, Россия в настоящее время поддерживает военное присутствие во многих странах мира. Например, в Африке наших миротворцев сегодня больше, чем французских, британских и американских, вместе взятых.

На этом фоне странным и опасным выглядит практика некоторых российских СМИ, позволяющих себе обнародовать персональные данные россиян, погибших при выполнении боевых задач. Как предупреждает военный аналитик Владислав Шурыгин, в результате под угрозой оказываются безопасность и даже жизнь коллег и родственников наших бойцов.

Эксперт обращает внимание на то, что петербургская городская интернет-газета "Фонтанка" на протяжении долгого времени уделяет большое внимание деятельности частной военной компании "Вагнер", сотрудники которой участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск. Достаточно тенденциозные сами по себе, материалы "Фонтанки" вдобавок раскрывают всем желающим десятки имен погибших бойцов. А в век современной доступности информации это представляет собой прямую и явную угрозу их сослуживцам и родственникам-нонкомбатантам.

"За деньги или просто из любви к искусству газета копает эту весьма деликатную тему — вопрос риторический, и он меня, честно говоря, волнует мало. Но вот что беспокоит уже всерьез — это те "щепки", которые летят из-под топоров фонтанкинских правдорубов. Ведь эти щепки — на самом деле живые человеческие судьбы!" — отмечает Владислав Шурыгин.

Дело в том, что озвученные журналистами издания реальные имена, фамилии и места жительства погибших россиян позволяют легко выйти на их живых коллег и членов семей, воспользовавшись банальным поиском по соцсетям и другим открытым базам данных. Такая задача под силу даже школьнику, а для родни и друзей погибших чревата самыми серьезными последствиями.

"Учитывая ненависть исламистов к тем, кто с ними борется, можно не сомневаться, что такие списки действительно составляются и уточняются. Только "Фонтанке"-то что с того? Видимо, главное — "заказ"! — продолжает Владислав Шурыгин. — Это никак не подходит под понятие "журналистского расследования". Это откровенное предательство и подстава добровольцев, их родных и близких. Спускать такое с рук нельзя, и поэтому возникают вопросы к владельцам издания".

В настоящее время издание "Фонтанка" контролируют экс-руководитель ООО "Газпром социнвест", депутат Госдумы Борис Пайкин и замглавы правления "Газпрома" Валерий Голубев. Но, скорее всего, реально политикой интернет-газеты занимается ее основатель Андрей Константинов. По данным Владислава Шурыгина, этот человек широко известен в журналистской среде Санкт-Петербурга не только как автор сценария популярного телесериала "Бандитский Петербург", но и как создатель схемы "рекламного рэкета", при котором за отказ от публикации негативных материалов компания должна заплатить газете некоторую сумму денег.

Кроме того, продолжает эксперт, господин Константинов засветился в теме с "дутыми" рейтингами влияния представителей элиты Северной столицы. А сама "Фонтанка" активно сотрудничает с либеральными авторами, среди которых депутат Госдумы от партии "Яблоко" Борис Вишневский и журналист Денис Коротков. Первый известен своими выступлениями в защиту эстонских властей, глумившихся над останками советских солдат, а второго номинировали на премию, финансируемую американским Фондом Макартуров.

По мнению Владислава Шурыгина, все это может говорить о том, что некоторые авторы "Фонтанки" "целенаправленно работают на срыв операции России в Сирии". И позиция, занятая нынешним официальным руководством издания, в этой связи не может не вызывать недоумение.