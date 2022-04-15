Ванга знала о событиях 2022 года: разделенные водой страны хотят покорить Россию

Расшифровано ещё одно сенсационное пророчество предсказательницы Ванги, касающееся 2022 года. Слова о заговоре против России удалось записать бизнесмену Борису Кючукову, знакомому ясновидящей.

Известная болгарская прорицательница Ванга часто касалась геополитических тем. По её словам, в 2022 году два государства захотят совместно уничтожить Россию, но той удастся раскрыть заговор.

"Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться и будут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их двуликие лица", — говорит предсказание.

Текущего года касается и "космическое" пророчество ясновидящей. Ванга рассказала, что люди смогут увидеть скрытую сторону Луны. После этого человечество поймёт, насколько было глупо, так как не смогло сделать этого раньше.

Свою расшифровку предсказания представил химик Антон Рыженков. Специалист уверен, что пророчица говорила об освоении Луны, которое омрачит конкуренция мировых стран за поверхность спутника Земли. Возможные тайны уже стали стимулом для развития лунных программ Соединёнными Штатами, Китаем и Россией. Роскосмос в мае 2022 года намеревается запустить автоматическую межпланетную станцию "Луна-25".