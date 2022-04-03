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Автор Антон Уткин

Daily Express: Ванга предсказала "Владимиру" владеть Россией и всем миром

Общество

Ясновидящая Ванга из Болгарии оставила множество пророчеств, одно из которых касалось судьбы России и было связано с именем Владимир. Предсказание опубликовал британский таблоид Daily Express.

Daily Express: Ванга предсказала "Владимиру" владеть Россией и всем миром

Болгарская пророчица Ванга обрела широкую мировую популярность благодаря своим предсказаниям. Многие из них совпадали с реальными событиями, отмечает издание Daily Express. Пожалуй самое известное её высказывание касалось событий 11 сентября 2001 года.

"Американские братья падут после нападения стальных птиц", - говорило предсказание Ванги.

Журналист из Великобритании обратил внимание на другое пророчество, которое содержит имя "Владимир" и обещает, что он будет "владыкой мира".

"Все растает, как лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Он не только сохранится, но и станет владыкой мира", - сообщала поклонникам ясновидящая.

Автор статьи считает, что под "Владимиром" Ванга имела в виду российского президента Владимира Путина, который приведёт Россию к славному будущему и превратит страну в серьёзного мирового игрока. Daily Express констатирует: в последнее время пророчество звучит особенно актуально. Несмотря на невероятное давление западных стран экономика России смогла устоять и даже продолжает расти.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы ванга россия владимир путин
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