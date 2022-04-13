Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики с новыми мерами по поддержке бизнеса и населения. Среди прочего он упомянул продление срока действия водительских удостоверений ещё на три года.
Эта мера затронет водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января этого года 31 декабря следующего. Автоматическая пролонгация позволит не менять такие удостоверения ещё три года.
По словам главы правительства, данное решение принято в связи с желанием помочь отечественным автовладельцам и предпринимателям. Оно снизит административную нагрузку и время, которое уходит у рядовых граждан на бюрократические процедуры.
Тем временем, с 1 марта в стране вводятся новые правила медосмотра для водителей. Этот порядок может усложнить процесс для многих автовладельцев.
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