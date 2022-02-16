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Автор Антон Куликов

С 1 марта меняются правила медосмотра для водителей. К чему следует быть готовым

Общество

С 1 марта в России вступят в силу обновленные правила прохождения медицинского освидетельствования для водителей. И следует заметить, что в ряде случаев получить справку станет сложнее.

С 1 марта меняются правила медосмотра для водителей. К чему следует быть готовым

Ранее после лишения водительских прав медсправку можно было получить в общем порядке. Теперь же, если водитель был лишён прав за нахождение за рулём в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования, то сдавать ряд анализов надо будет в обязательном порядке.

Кроме того, на прохождение дополнительных медицинских анализов медицинские работники могут отправить любого водителя: и того, кто восстанавливает водительское удостоверение после лишения, и того, кто впервые проходит медкомиссию, чтобы получить права.

Особое внимание будет к тем, кто восстанавливает удостоверения после лишения, а также к людям, у которых обнаруживаются клинические признаки "наркологического расстройства".

Напомним, новые правила медосмотра планировалось ввести с 1 января 2022 года, однако минздрав предложил перенести этот срок на два месяца.

Но ещё в июле 2019 года минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. И тогда это стало причиной настоящего столпотворения у наркодиспансеров (фото в иллюстрации к данному тексту как раз того времени). Стоимость справок тоже резко выросла — с одной тысячи до пяти-шести тысяч рублей.

В связи с этим введение новых правил перенесли сначала на 1 июля 2020 года. Затем пообещали ввести их не позднее 1 января 2021 года, а потом — 31 декабря 2021 года.

В январе этого года в минздраве отмечали, что дополнительное время понадобится потому, что документ, регулирующий правила медосмотра, направлен "на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ".

Пока информации об изменении вступления новых правил медосмотра для водителей не было, так что стоит ориентироваться на 1 марта.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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