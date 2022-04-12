Киберэксперт успокоил пользователей AppStore и приложения Сбер

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев прокомментировал в беседе с Pravda. Ru исчезновение мобильного приложения "СберБанк Онлайн" из магазина App Store из-за санкций против РФ.

Специалист поспешил успокоить встревоженных пользователей, напомнив, что для них при пользовании приложением ровным счётом ничего не изменилось, за исключением того, что отныне им придётся скачивать "СберБанк Онлайн" из других источников, вместо App Store.

"App Store — это всего лишь место, где можно скачать соответствующее приложение. На работоспособность приложения, наличия или отсутствия доступа к нему в AppStore не влияет. Поэтому в данном случае для клиентов, которые не имеют на данный момент мобильного приложения, меняется только то, что они смогут скачать это приложение из других источников сети Интернет. Все остальное не меняется совершенно", — объяснил Парфентьев.

Он добавил, что, удаляя "СберБанк Онлайн" из App Store, компания Apple действовала в рамках начатой ранее санкционной политики, а конкретно, того пакета санкций, который затрагивал Сбербанк.

С 12 апреля мобильное приложение "СберБанк Онлайн" стало недоступно в магазине AppStore из-за антироссийских санкций, что означает, что его здесь больше нельзя скачивать или обновлять.