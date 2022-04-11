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Автор Елена Былкина

Автомобильная федерация РФ отреклась от "зиганувшего" российского гонщика

Общество

Россиянин Артём Северюхин показал лучший результат на чемпионате Европы по картингу, однако всех смутил его "римский салют". В автомобильной федерации РФ объяснили, кто должен наказать гонщика.

Автомобильная федерация РФ отреклась от "зиганувшего" российского гонщика

В Российской автомобильной федерации уверены, что дисциплинарные меры к "зиганувшему" спортсмену должна принимать Италия.

Свою триумфальную победу россиянин испортил жестом, который напомнил зрителям приветствие, принятое в Германии и Италии времён нацизма. Молодой гонщик ударил себя в грудь кулаком и потом вытянул вперёд руку.

В Российской автомобильной федерации объяснили, что Севербхин выступал под флагом Италии, поэтому данная страна обязана разбираться в произошедшем.

"В Российской автомобильной федерации обязательно все инциденты со спортсменами изучаются, и, конечно, этот тоже будет изучаться. Только вы должны понимать, что спортсмен выступал по итальянской лицензии. Это означает, что меры к нему сейчас будет принимать итальянская федерация", — цитирует слова представителей автомобильной ассоциации РФ.

Глава РАФ отметил, что смысл жеста гонщика пока остаётся неразгаданным.

Ранее в Италии была заморожена вилла на Сардинии стоимостью 105 миллионов евро, относящаяся к активам гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина и его отца.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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