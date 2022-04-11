Гонщика из РФ хотят лишить победы за "подозрительный" жест на награждении

Россиянин Артём Северюхин стал лидером чемпионата Европы по картингу. На пьедестале почёта гонщик изобразил приветствие, за которое его хотят дисквалифицировать.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", гонщик из РФ выразил свою радость по поводу победы на первом этапе турнира среди юниоров в Португалии неким замысловатым приветствием. Он стукнул себя кулаком в грудь и вытянул руку вперёд.

Публике показалось, что он изобразил "римский салют". Зрители спортивного состязания стали требовать лишить гонщика награды и запретить ему участвовать в последующих турнирах.

Примечательно, что Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, связанных с проведением спецоперации на Украине. Все записи о победе Северюхина оперативно удалили с сайта автомобильной федерации FIA.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал "биполярным расстройством" отношение к спортсменам из РФ в мире.