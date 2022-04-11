Россиянин Артём Северюхин стал лидером чемпионата Европы по картингу. На пьедестале почёта гонщик изобразил приветствие, за которое его хотят дисквалифицировать.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", гонщик из РФ выразил свою радость по поводу победы на первом этапе турнира среди юниоров в Португалии неким замысловатым приветствием. Он стукнул себя кулаком в грудь и вытянул руку вперёд.
Публике показалось, что он изобразил "римский салют". Зрители спортивного состязания стали требовать лишить гонщика награды и запретить ему участвовать в последующих турнирах.
Примечательно, что Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, связанных с проведением спецоперации на Украине. Все записи о победе Северюхина оперативно удалили с сайта автомобильной федерации FIA.
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