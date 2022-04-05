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Автор Светлана Нерадовская

Губерниев назвал "биполярным расстройством" отношение к спортсменам из РФ в мире

Спорт

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина и реакции на это чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

Губерниев назвал "биполярным расстройством" отношение к спортсменам из РФ в мире

Губерниев считает, что федерации международного спорта ведут себя непоследовательно и лицемерно, отстраняя российских атлетов от международных соревнований, но позволяя им продолжать играть, например, в НХЛ.

"Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU), торопятся отстранить всех наших, но при этом в НХЛ наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство. Карлсену скажем спасибо, раз он так говорит. Неважно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать, бегать, стрелять", — сказал Губерниев в интервью "Спорт-Экспрессу".

Комментатор с сожалением заметил, что слова Карлстена всё равно ничего не меняют, и отстранённые российские спортсмены не принимают участия ни в каких соревнованиях. Губерниев признал, что заявлений в поддержку российских атлетов от влиятельных иностранных спортсменов — единицы, большинство же считает их отстранение правильным.

Ранее, 21 марта, Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев. В качестве причины его отстранения были названы политические заявления, которые сделал чемпион мира 2012 и 2016 годов по поводу украинского кризиса.

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Автор: Светлана Нерадовская
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