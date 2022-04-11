Садальский призвал прекратить вывозить предметы искусства из России

Станислав Садальский назвал преступным вывоз произведений искусства за рубеж. Актёр осудил влиятельных россиян, которые подвергают национальное достояние угрозе.

Инцидент с арестом российских картин за границей обеспокоил звезду фильма "Место встречи изменить нельзя".

Садальский не понимает, почему директорами музеев мирового значения в России нередко становятся люди, не имеющие специального искусствоведческого образования.

"Чрезмерная прыть господ Пиотровского, Трегуловой, Лошак, Мединского вывезти как можно больше предметов искусства из России на заграничные выставки — просто преступно", — написал артист в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР уверен, что отправлять предметы искусства за рубеж можно только в том случае, если имеются в качестве залога аналогичные по значимости ценности сокровища Запада.

"Любой настоящий патриот всегда (даже в самые спокойные и мирные времена) лучше перестраховался бы, чем поставил под угрозу национальное достояние", — выразил своё мнение артист.

Ранее стало известно, что Франция решила изъять картину из коллекции Морозовых — "Автопортрет в сером", принадлежащую экс-директору "Альфа-банка" Петру Авену. Остальные экспонаты, около 200 работ, среди которых картины Гогена, Ренуара, Матисса и других художников не попадали под санкции Евросоюза. Их разрешили вернуть в Россию.