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Автор Елена Былкина

Садальский призвал прекратить вывозить предметы искусства из России

Общество

Станислав Садальский назвал преступным вывоз произведений искусства за рубеж. Актёр осудил влиятельных россиян, которые подвергают национальное достояние угрозе.

Садальский призвал прекратить вывозить предметы искусства из России

Инцидент с арестом российских картин за границей обеспокоил звезду фильма "Место встречи изменить нельзя".

Садальский не понимает, почему директорами музеев мирового значения в России нередко становятся люди, не имеющие специального искусствоведческого образования.

"Чрезмерная прыть господ Пиотровского, Трегуловой, Лошак, Мединского вывезти как можно больше предметов искусства из России на заграничные выставки — просто преступно", — написал артист в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР уверен, что отправлять предметы искусства за рубеж можно только в том случае, если имеются в качестве залога аналогичные по значимости ценности сокровища Запада.

"Любой настоящий патриот всегда (даже в самые спокойные и мирные времена) лучше перестраховался бы, чем поставил под угрозу национальное достояние", — выразил своё мнение артист.

Ранее стало известно, что Франция решила изъять картину из коллекции Морозовых — "Автопортрет в сером", принадлежащую экс-директору "Альфа-банка" Петру Авену. Остальные экспонаты, около 200 работ, среди которых картины Гогена, Ренуара, Матисса и других художников не попадали под санкции Евросоюза. Их разрешили вернуть в Россию.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы станислав садальский
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