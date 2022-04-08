МИД Финляндии разрешил вернуть ранее задержанные предметы искусства из музеев РФ

МИД Финляндии разрешил вернуть принадлежащие российским музеям произведения искусства, которые ранее были задержаны таможенниками. Об этом сообщает сайт финского МИД.

"Министерство иностранных дел даёт разрешение на остановленную в минувшие выходные доставку принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращаются в Россию из Италии и Японии", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сведениям российского МИД, три автомобиля, которые перевозили принадлежащие Эрмитажу, Третьяковской галерее и музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина произведения искусства, были задержаны финскими таможенниками в начале апреля.

В минувший четверг, 7 апреля, МИД РФ вызвал финского посла в Москве. Ему выразили решительный протест из-за задержания российских музейных ценностей.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, произошедшее является "правовым беспределом".

"Ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел… Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объёме", — заявила дипломат.