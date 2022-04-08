МИД Финляндии разрешил вернуть принадлежащие российским музеям произведения искусства, которые ранее были задержаны таможенниками. Об этом сообщает сайт финского МИД.
"Министерство иностранных дел даёт разрешение на остановленную в минувшие выходные доставку принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращаются в Россию из Италии и Японии", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно сведениям российского МИД, три автомобиля, которые перевозили принадлежащие Эрмитажу, Третьяковской галерее и музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина произведения искусства, были задержаны финскими таможенниками в начале апреля.
В минувший четверг, 7 апреля, МИД РФ вызвал финского посла в Москве. Ему выразили решительный протест из-за задержания российских музейных ценностей.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, произошедшее является "правовым беспределом".
"Ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел… Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объёме", — заявила дипломат.
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