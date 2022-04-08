Блогеру Хованскому вновь разрешили пользоваться интернетом

Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге заявил о смягчении мер пресечения в отношения блогера Юрия Хованского, как сообщают адвокаты обвиняемого. Интернет-знаменитость обвиняют в оправдании терроризма.

Среди отмененных ограничений — запрет на использование интернетом. Теперь Хованский вновь сможет размещать видеоролики в сети. Кроме того, ему вновь будет разрешено покидать свой дом утром, ночью и вечером.

Сам блогер прокомментировал смягчение ограничений комментарием на своей странице Вконтакте. Хованский заявил, что никогда ещё в своей жизни не чувствовал себя "таким свободным".

Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню про теракт в Норд-Осте. Сам он уже извинился за содержание этой песни и назвал её глупостью. Изначально он находился под стражей, но затем был освобожден из СИЗО.