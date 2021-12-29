EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телефонный разговор Путина и Байдена состоится 30 декабря
Профессор Гинзбург назвал продукты, повышающие иммунитет во время пандемии
ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать "Мемориал"*
Бузову страшно напугали и довели до истерики на шоу Comedy Club
Марат Башаров поделился своей мечтой
Россияне не рады возвращению Панина на родину: "Зачем ты сюда припёрся"
Путин разрешит упрощённо получать гражданство "при изменении границ" РФ
Московские полицейские разбили рэперу голову за то, что он назвал их "мусором"
Путин объявил о готовности к работе "Северного потока-2"

Рэпер Рома Жиган прокомментировал освобождение Хованского из СИЗО

Общество

Российский рэпер Роман Чумаков (Жиган) прокомментировал Pravda.Ru решение петербургского суда, который 29 декабря постановил выпустить блогера Юрия Хованского* из следственного изолятора, где он находился в связи с обвинениями в пропаганде терроризма.

Рэпер Рома Жиган прокомментировал освобождение Хованского из СИЗО

"Я ничего не ожидал по поводу Хованского*, я вообще о нем не думаю. Очень рад, что он отметит Новый год дома, и дай Бог, чтобы этот маленький срок был для него хорошим большим уроком. Вот и все. Чтобы он больше не писал всякую ересь, не писал всякие песни дебильные и думал прежде, чем что-то сказать. А так, конечно, по-человечески было его очень жалко", — заявил рэпер.

Ранее Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского* из СИЗО под "запрет определенных действий", сообщает РИА Новости. Обвиняемого выпустили сразу после судебного решения. На смягчении меры пресечения настояло следствие, которое сообщило, что у Хованского* изъяли загранпаспорт и лишили возможности "уничтожить доказательство". Скорее всего, речь идёт о видеозаписи, на которой блогер поёт песню, текст которой содержит оправдание теракта, произошедшего в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.

*Юрий Хованский внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кадры обыска квартиры Хованского (18+)
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Рэпер Рома Жиган прокомментировал освобождение Хованского из СИЗО
Депутат Чепа оценил идею создания союзного государства России и Украины
Экс-советник президента США Болтон потребовал отменить "Северный поток-2"
Телефонный разговор Путина и Байдена состоится 30 декабря
Профессор Гинзбург назвал продукты, повышающие иммунитет во время пандемии
ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать "Мемориал"*
Бузову страшно напугали и довели до истерики на шоу Comedy Club
Военный эксперт: чем именно НАТО решило отравить Донбасс
Вирусолог: нужно 100 дней, чтобы создать вакцину против “омикрона”
Марат Башаров поделился своей мечтой
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Ирина Шлионская Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов Ирина Шлионская Андрей Мартынюк Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов Андрей Мартынюк Ирина Гусакова Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Мир. Новости мира
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников