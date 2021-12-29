Рэпер Рома Жиган прокомментировал освобождение Хованского из СИЗО

Российский рэпер Роман Чумаков (Жиган) прокомментировал Pravda.Ru решение петербургского суда, который 29 декабря постановил выпустить блогера Юрия Хованского* из следственного изолятора, где он находился в связи с обвинениями в пропаганде терроризма.

"Я ничего не ожидал по поводу Хованского*, я вообще о нем не думаю. Очень рад, что он отметит Новый год дома, и дай Бог, чтобы этот маленький срок был для него хорошим большим уроком. Вот и все. Чтобы он больше не писал всякую ересь, не писал всякие песни дебильные и думал прежде, чем что-то сказать. А так, конечно, по-человечески было его очень жалко", — заявил рэпер.

Ранее Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского* из СИЗО под "запрет определенных действий", сообщает РИА Новости. Обвиняемого выпустили сразу после судебного решения. На смягчении меры пресечения настояло следствие, которое сообщило, что у Хованского* изъяли загранпаспорт и лишили возможности "уничтожить доказательство". Скорее всего, речь идёт о видеозаписи, на которой блогер поёт песню, текст которой содержит оправдание теракта, произошедшего в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.

*Юрий Хованский внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

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