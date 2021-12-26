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Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*

Происшествия

Ходатайство об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому*, арестованному по делу об оправдании терроризма, направлено в Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга.

Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*

"Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.", — цитирует карточку судебного дела ТАСС.

Как рассказал "Интерфаксу" адвокат Александр Передрук, в карточке имеется идентификатор, указывающий на то, что ходатайство подало следствием. Однако защитой блогера ещё не получено соответствующих документов из суда. Адвокат допустил, что запись на сайте суда появилась из-за технической ошибки.

Сообщается, что заседание суда, на котором планируется рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения блогеру, назначено на 29 декабря.

Напомним, блогера задержали и заключили под стражу в июне 2021 года. В ноябре его пребывание в СИЗО было продлено до 8 января 2022 года.

Хованскому* вменяется оправдание терроризма. По данным следователей, блогер исполнил песню, текст которой содержал оправдание теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году. Композиция была выложена в интернет.

*Юрий Хованский внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму

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Автор: Владимир Васютченко
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