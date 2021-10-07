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"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Скандально известному блогеру Юрию Хованскому продлили срок пребывания в СИЗО на месяц. Чтобы поддержать блогера, к Куйбышевскому районному суду Петербурга приехал известный рэпер Оксимирон. Он считает, что наказывать Хованского по статье "оправдание терроризма" жестоко и нужно ограничиться "порицанием".

"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского

"Юра Хованский не террорист. Он его не оправдывает. Судят его за песню, которая написана в саркастической манере. В этой песне он издевается над террористами от лица лирического героя", — говорит Оскимирон в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

Оксимирон остался недоволен решением суда о продлении ареста Хованского и назвал его "разочаровывающим". Единственным вариантом "справедливости", по мнению рэпера, это отпустить скандального блогера на свободу.

Юрию Хованскому вменяют статью "оправдание терроризма" из-за песни, в которой блогер "поддержал" действия боевиков при теракте в театральном центре на Дубровке в 2001 году.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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