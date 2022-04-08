Сегодня Россия прощается с Владимиром Жириновским: где и когда

Сегодня, 8 апреля, в Москве состоятся похороны бессменного руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, буквально в последний момент было изменено решение о том, где именно обретет последнее пристанище один из самых популярных политических деятелей России. Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище столицы, а не на Троекуровском, как планировалось ранее.

Гроб с телом доставлен в Храм Христа Спасителя. Отпевать политика будет лично Патриарх Кирилл. Начало службы - 8:00.

Прощание состоится в Колонном зале Дома союзов с 11 до 13 часов.

Начало церемонии на Новодевичьем кладбище – 14:00.

Напомним, политик ушёл из жизни 6 апреля после тяжелой продолжительной болезни.