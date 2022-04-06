Назначенный исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий рассказал, что патриарх Кирилл захотел лично отпеть Владимира Жириновского. Депутат сказал об этом в эфире телеканала "Россия 24".
Слуцкий подчеркнул, что Владимир Жириновский был глубоко верующим человеком.
Также стало известно, что прощание с Жириновским пройдёт в пятницу, 8 апреля, в колонном зале Дома союзов. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.
В среду, 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни политик Владимир Жириновский.
В некрологе ЛДПР говорится, что к Жириновскому можно было относиться по-разному, однако никто не ставил под сомнение его весомую роль в политике России.
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