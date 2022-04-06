Патриарх Кирилл решил лично отпеть Жириновского

Назначенный исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий рассказал, что патриарх Кирилл захотел лично отпеть Владимира Жириновского. Депутат сказал об этом в эфире телеканала "Россия 24".

Слуцкий подчеркнул, что Владимир Жириновский был глубоко верующим человеком.

Также стало известно, что прощание с Жириновским пройдёт в пятницу, 8 апреля, в колонном зале Дома союзов. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

В среду, 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни политик Владимир Жириновский.

В некрологе ЛДПР говорится, что к Жириновскому можно было относиться по-разному, однако никто не ставил под сомнение его весомую роль в политике России.