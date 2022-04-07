Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток-2"

Глава Польши Анджей Дуда ратует за ужесточение санкций против России и её энергосектора. Он назвал проект "Северный поток-2" политическим и призвал демонтировать газопровод.

Президент Польши считает, что Россию нужно полностью лишить возможности продавать энергоносители за рубеж.

"Режим санкций должен быть усилен. Я вообще не сомневаюсь в этом. Это, конечно, очень сложная задача… Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти", — подчеркнул Дуда CNN.

Дуда обвинил Россию в шантаже Европы. Он не одобрил то, что страны Запада не спешат вводить эмбарго на российскую нефть.

Ранее лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что его поддержка проекта "Северный поток-2" была ошибочной. Он также призвал немцев готовиться к трудностям.