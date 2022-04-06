Собчак: "Угрожать моему ребёнку — жалко и трусливо"

Ксения Собчак рассказала, как непросто ей приходится. Журналистка пожаловалась на то, что её пытаются запугать. Угрозы затрагивают даже её ребёнка.

Собчак объяснила, что в своей журналистской работе пытается быть честной и объективной. Она заявила, что по-настоящему независимой прессы в России нет.

"Есть пресса с одним мнением, есть с другим. И все требуют кому-то присягнуть, мол, время такое", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что не может публиковать контент, который наказывается по закону о фейках. Собчак отметила, что проклятия в адрес русских и украинцев только приумножает ненависть.

Журналистка пожаловалась, что воздействовать на неё пытаются разными способами.

"Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо. Пытаться отвадить от меня рекламодателей — глупо, всем очевидно, что я не экстремист, у людей достаточно правовой грамотности. Пугать мною людей — просто странно. Я люблю Россию и никогда свою Родину не предам", — объяснила свою позицию Собчак.

Ранее знаменитость возмутили методички, в которой её выставляют в негативном свете. Собчак удивило то, что в стране тратятся бюджетные деньги на то, чтобы объяснять, какая она плохая.