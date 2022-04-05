Собчак возмутила методичка, в котором её голос назвали "визгом меньшинства"

Ксения Собчак пожаловалась на то, как тяжело в нынешних условиях занимать нейтральную позицию. Журналистке "прилетает" и от соотечественников, и от украинцев.

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале методичку, в которой подробно обосновывается необходимость спецоперации на Украине. В ней Ксении Анатольевне выделен отдельный абзац.

"Против России выступают немногочисленные люди, опасающиеся за потерю комфорта или доходов — как Собчак, умоляющая Запад не вводить против неё санкции. Это не голос большинства. Это визг меньшинства", — гласит материал пособия.

Собчак эмоционально отреагировала на обвинения в свой адрес.

"Потрясающе. То есть вот на это люди тратят бюджетные деньги — на объяснение того, какая плохая Собчак. "Выступает против России", "визг меньшинства", "буржуазная элита"", — пишет журналистка.

Собчак объяснила, что для всех сторон оказалась плохой.

"В это время я: огребаю и от ватной пропаганды, и от украинской. Говорю и про российский п****, и про украинский. Про фейки с обеих сторон. И пишу новости, а не посты по темникам", — объяснила свою позицию Ксения.

Ранее Собчак уверила, что сидит в Москве и пишет сценарии к новостям.