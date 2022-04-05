Ксения Собчак рассказала, чем занимается, "сидя в Москве"

Тележурналистка Ксения Собчак в начале спецоперации РФ на Украине покинула родину, сообщив, что едет в отпуск в Турцию. Однако потом её, как и многих других российских звёзд, заметили в Израиле.

Сама Собчак своё пребывание в Израиле не отрицала, сообщив, что даже на отдыхе продолжает работать и потом собирается вернуться в Россию.

Однако, судя по словам самой телеведущей, она уже на родине.

"Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям", — сказала Собчак.

Однако не все российские знаменитости, уехавшие с началом спецоперации за границу, вернулись в Россию, как Собчак. Пока не планируют возвращение, например, Максим Галкин и Алла Пугачёва, которые также находится в Израиле. Более того, у Галкина на июнь заявлен концертный тур по израильским городам, так что о приезде на родину у звёздной семьи речь пока не идёт.