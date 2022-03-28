Лучшее средство от стресса — дача, считает 70 процентов москвичей

В нынешние непростые времена подавляющее большинство москвичей намерено больше времени проводить на дачах.

Как пишет издание "Вести Подмосковья", ссылаясь на итоги опроса агентства "ПромРейтинг", почти половина опрошенных москвичей (46,5%) планируют сажать больше на своих участках, а 70% участников опроса будут посещать свои дачи чаще, чем раньше. Уточняется, что если женщины собираются активно заниматься посадками, то мужчины планируют облагораживать свои дачные постройки и приусадебные участки.

"Нервный новостной фон, разговоры о покидании рынка западных производителей продуктов питания, колебания валютных курсов и неопределенность с выездным отдыхом очевидным образом отразились на тяге москвичей к родной земле. В этом смысле даже неудивительно, что 46,5% респондентов-москвичей, у которых есть дачи, говорят, что задумались об увеличении количества и разнообразия посадок на своем участке", — рассказали организаторы опроса.

Москвичи, участвовавшие в опросе, признались, что обязательно будут выращивать на своих загородных участках огурцы (этот овощ будет расти на огородах 72,2% опрошенных). Кроме огурцов, спросом на дачных огородах пользуются помидоры (их будут выращивать 58,1% москвичей), лук, кабачки, картофель, укроп, клубника, морковь, смородина и чеснок.