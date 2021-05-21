Садоводам Подмосковья расскажут, как оформить загородное имущество

Наступил дачный сезон, в связи с чем возросло число вопросов от граждан, связанных с оформлением имущества. Поэтому во всех округах Подмосковья организуют выездные встречи, в ходе которых будут проводиться бесплатные консультации, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

"Во всех округах Подмосковья распространяются материалы, развешиваются плакаты о процедурах регистрации имущества, работает горячая линия. Выездные встречи на этой неделе охватят председателей садовых и дачных товариществ шести городских округов Московской области, а через председателей и активистов полезная информация дойдёт до каждого члена товарищества", — пояснил глава регионального Минэкологии зампред областного правительства Андрея Разина.

Большая часть незарегистрированных объектов расположена в садоводческих и дачных товариществах. Проведение встреч позволит выстроить диалог с жителями, считает глава Минмособлимущества Наталья Адигамова.

В Истре 734 СНТ, которые объединяют более 52 тыс. членов.

"Мы хотим, чтобы каждый председатель после встречи рассказал в своём СНТ о том, как можно оформить строение, дом, дачу, и выгодах, на которые собственники также имеют право", — отметила Адигамова.

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