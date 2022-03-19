Российские путаны начали брать с клиентов криптовалюту

После объявления Западом новых антироссийских санкций жизнь россиян существенно изменилась. Перемены коснулись почти всех сфер жизни, в том числе и интим-услуг.

Древнейшая профессия будет востребована во все времена. Чтобы не происходило со страной, будут и проститутки, и клиенты, публикует МК мнение человека, причастного к этому подпольному бизнесу. Но текущая ситуация заставила меняться даже "ночных бабочек". После известий о блокировке иностранных соцсетей пришлось заняться "инстаграмзамещением", а все интернет-витрины переносить на русские сервера.

В последнее время цены на интимные услуги шокируют даже постоянных клиентов. Свидание с отечественной нимфой сейчас обойдётся в 40 тыс руб в час! Как объяснил собеседник издания, это вызвано тем, что вместе с западными брендами из России уехали и иностранные любители подобного досуга, а за ними страну покинули и "модели". Так как спрос никуда не делся, пришлось повышать стоимость.

Ещё одно значимое изменение на подпольном рынке связано с волатильностью рубля. Курс российской валюты так часто меняется, что многие "жрицы" решили перейти на биткойн.

"В мире сейчас так беспокойно, что надежнее свои кровные хранить в криптокошелечке!" – считает опрошенная проститутка.

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