Российские средства массовой информации обнаружили тайные биржи труда, где девушек вербуют для сексуальных услуг арабским шейхам.
Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Тайные биржи труда, согласно предоставленной информации, работают в популярных социальных сетях и мессенджерах.
"Открыт набор худеньких девушек 18-19 лет, нужны очень худые. В идеале 163-173 рост", — цитирует Федеральное агентство новостей сообщение, опубликованное в одном из многочисленных Telegram-каналов.
Девушкам обещают до 5 тысяч евро в день чистого заработка. Девственницы же и "настоящие топ-модели" якобы могут получить 25 тысяч евро за несколько дней "работы".
Примечательно, пишет Федеральное агентство новостей, что слово "проститутки" в объявлениях не используются. "Работодатели", указывают авторы материала, ищут "персонал" и "эскортниц".
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