Биолог Чумаков оценил отмену масочного режима в Москве

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков прокомментировал Pravda.Ru отмену масочного режима в Москве.

"Попрощаться с COVID-19 не удастся, потому что всё-таки ещё пандемия есть, она во многих странах ещё. Есть вирус. И заболевшие есть. Поэтому пока рано говорить об окончании пандемии. Просто это заболевание перешло в разряд обычных простудных. Уже нет такой высокой смертности, поэтому пора заканчивать с масочным режимом", — заявил Чумаков.

Биолог отметил, что необходимо продолжать ревакцинацию, несмотря на ослабление темпов распространения коронавируса.

"Ревакцинироваться, конечно, надо, потому что через какое-то время коллективный иммунитет упадёт, если не вакцинироваться, и может снова всё это проявиться. Тем более что новые штаммы вполне могут появляться. Поэтому лучше ещё какое-то время ревакцинироваться. Пару раз", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

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