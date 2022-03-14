Собянин объявил об отмене масочного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве будет отменён масочный режим на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.

Помимо отмены требований об обязательном ношении защитных масок предприятиям и компаниям разрешено больше не соблюдать антикоронавирусные меры, которые выражались в регулярном измерении температуры тела сотрудников, установке разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

По словам Собянина, в текущих условиях отмена антиковидных мер позволит оказать поддержку российскому бизнесу, который испытывает давление санкционных ограничений.

За минувшие сутки в Москве было выявлено менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 44 человека.

В начале февраля московский градоначальник называл "запредельным" количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, регистрируемое ежесуточно в столице.

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